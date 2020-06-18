وزير الشباب: تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ ورصد خطة عودة النشاط الرياضى

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة وعضوية العديد من قيادات الوزارة وجميع المختصين والمعنيين لمتابعة الخطوات المتعلقة بتنفيذ والرصد والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى والمتضمنة بالدليل الاسترشادى الذى أعدته الوزارة وقامت بإرساله تفصيليًا إلى جميع المؤسسات والهيئات الرياضية إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية للوزارة.





ويأتي ذلك في ضوء استمرار تواصل وزارة الشباب والرياضة ومتابعتها اللحظية مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية المعنية بعودة النشاط الرياض.





وقامت اللجنة بعقد أولى جلساتها وقامت بالتنسيق والتواصل لضمان وصول الدليل إلى جميع الجهات المعنية ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات يومية خلال الأشهر المقبلة للرد على كل الاستفسارات وتحقيق التواصل بين مختلف الهيئات واللجنة الطبية إضافة إلى متابعة تنفيذ ورصد ما تضمنه الدليل من ضوابط وإجراءات واجبة التطبيق وفقًا للأكواد الخمسة الخاصة بعودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب بالاتحادات الرياضية والفرق القومية والإعداد الاولمبى والأندية الصحية وصالات اللياقة البدينة والاتحاد المصرى لكرة القدم.



