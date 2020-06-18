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أخبار العالم

الخطوط الجوية الإثيوبية تكثف رحلاتها بين تل أبيب وأديس أبابا

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:00 م
الخطوط الجوية الاثيوبية
الخطوط الجوية الاثيوبية
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عرفة البنداري
أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية تكثيف رحلاتها الجوية بين أديس أبابا وتل أبيب.

وقال موقع "بورت تو بورت" العبري المتخصص في الشؤون اللوجيستية، إن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تواصل خلال الفترة الحالية تسيير رحلات جوية منتظمة من تل أبيب إلى أديس أبابا، ثم من هناك إلى بقية أنحاء العالم.

وأوضحت أن الشركة قررت زيادة عدد رحالاتها من تل أبيب إلى أديس أبابا إلى 3 رحلات أسبوعية بدلا من رحلة واحدة.

وأشار الموقع إلى أن شركة الطيران الإثيوبية قامت خلال الفترة الماضية بعمليات إجلاء للسياح الإسرائيليين العالقين في الهند بسبب فيروس كورونا، وأعادت السائحين من مومباي إلى تل أبيب عن طريق المرور بأديس أبابا.
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