نهال عنبر: لسانى متبرى منى مع المسيء لي.. فيديو

قالت الفنانة نهال عنبر، إنها قادرة على الرد بشكل جيد للغاية ضد كل من يهاجمها أو يوجه لها كلاما بطريقة سيئة، مؤكدة أنه لا يهمها من الذى يهاجمها ومن الذى سترد عليه.
وأضافت نهال عنبر خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات"، على قناة on e: "لسانى متبرى منى مع المسىء لي بس بأدب ومش هكون قليلة الأدب مع أى أحد ولكن يكون الرد بأدب".
واشارت نهال عنبر، إلى انه يجب ألا تبدأ العلاقة بعداء على الإطلاق، ولا ينبغى أن يكون الرد بقلة أدب، لافته الى ان هناك فارقا كبيرا بين أن يكون الرد قاسيا يخسرنا بعضنا، وينهى العلاقة ويجعلها جافة، وبين الرد بأدب.
وتابعت نهال عنبر: "لابد وان اوضح للشخص الذى ينتقدنى أو يوجه لى إساءة أن استخدام تلك المصطلحات تضايقنى ولابد من عدم تكرارها".