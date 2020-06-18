نهال عنبر: لسانى متبرى منى مع المسيء لي.. فيديو

قالت الفنانة

، إنها قادرة على الرد بشكل جيد للغاية ضد كل من يهاجمها أو يوجه لها كلاما بطريقة سيئة، مؤكدة

أنه لا يهمها من الذى يهاجمها ومن الذى سترد عليه.