450 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورون ا حول العالم حاجز الـ 450 ألف حالة وفاة، منذ ظهوره الأول.





وبحسب موقع وورلد ميتر المتتبع لإصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم ، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 8,506,740 مليون حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 450740 حالة وفاة، فيما تعافى

4,454,133 مليون شخص .





وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث البلدان الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها120,199 وفاة من أصل 2,246,371 إصابة، ثم البرازيل 965,512 ألف إصابة، و46,842 ألف حالة وفاة، ثم روسيا بعدد إصابات 561,091ألف إصابة و7,660 ألف وفاة، ثم بريطانيا 300,469 ألف إصابة و42,288حالة وفاة.

وبحسب الموقع فإن الأرقام المذكورة لا تكشف إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، حيث أن هناك العديد من الدول لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت ماضي من تحول أمريكا الجنوبية إلى بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا.





وفي الصين التي شهدت البدايات الأولى لتفشي الفيروس، أغلقت السلطات الصينية العاصمة بكين وعلقت المدارس، وشرعت في إجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا بعد رصد أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالفيروس.