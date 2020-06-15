إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 8 ملايين شخص

كشف موقع "وورلد ميتر"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز الـ8 ملايين إصابة.





ووفقًا للموقع، وصل إجمالي حالات الإصابة ب فيروس كورونا المستجد في العالم 8,007,804.





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فيما وصل إجمالي حالات الوفاة جراء "كوفيد-19" في العالم 435,166 شخصًا، فيما تعافى نحو 4 ملايين و104 آلاف مريض.





ولا تزال الولايات المتحدة تحتل صدارة دول العالم من حيث عدد الوفيات والإصابات التي بلغت حصيلتها أكثر من مليونين و162 ألف شخص، منهم نحو 20 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة.





وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 43,389 شخصًا، فيما وصلت حصيلة الإصابات لديها 867,882 حالة مؤكدة.





وفي بريطانيا وصلت حصيلة الوفيات 41,698 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 295,889 إصابة، حتى الآن.