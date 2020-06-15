وزير الصحة الفرنسي: أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت





قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الاثنين، إن أسوأ جزء من فيروس كورونا انتهى من فرنسا، مشددًا على ضرورة أن يظل الناس يقظين مع استمرار الفيروس في الانتشار.





وأضاف : "سنستمر بإجراء الفحوصات وتتبع المخالطة، ويتعين علينا دائمًا تجنب تجمع عدة أشخاص في مكان مغلق".





وأشار إلى استمرار سريان حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص على الطريق السريع العام والمناسبات الرئيسية.



