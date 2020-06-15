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أخبار العالم

وزير الصحة الفرنسي: أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الاثنين، إن أسوأ جزء من فيروس كورونا انتهى من فرنسا، مشددًا على ضرورة أن يظل الناس يقظين مع استمرار الفيروس في الانتشار.

وأضاف : "سنستمر بإجراء الفحوصات وتتبع المخالطة، ويتعين علينا دائمًا تجنب تجمع عدة أشخاص في مكان مغلق".

وأشار إلى استمرار سريان حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص على الطريق السريع العام والمناسبات الرئيسية.

ومساء أمس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده حققت "أول انتصار ضد فيروس" كورونا، الذي أتى على أرواح حوالي 30 ألف شخص. كما أعلن أن المدارس ستفتح أبوابها للجميع في 22 من الشهر الجاري، وستكون عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدرس والتحصيل إلزامية.
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