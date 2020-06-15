AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرضت الأحكام العرفية.. باودينج الصينية مهددة بالتحول لبؤرة جديدة لكورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:11 ص
مدينة صينية مهددة
مدينة صينية مهددة لتكون بؤرة ثانية لـ الوباء
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
تواجه مدينة باودينج  بـمقاطعة هيبي الصينية خطرا كبيرا بأن تصبح بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد اكتشاف تفشي الفيروس في أكبر سوق جملة للمنتجات الزراعية في العاصمة بكين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فرضت حكومة المدينة الأحكام العرفية، وقالت في بيان نشر على الموقع الإلكتروني إن "مقر عمليات مكافحة الوباء أعلن عن فرض فوري للأحكام العرفية وإطلاق آلية زمن الحرب لمنع انتشار الوباء في باودينج".

وتقع مدينة باودينج، التي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة، على بعد 147 كيلومترا من بكين، وتربط بين المدينتين حركة نشطة للغاية  للبضائع والأشخاص، ما يتطلب درجة عالية من اليقظة.


وفي 13 يونيو، تم إغلاق أكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في شينفادي في منطقة "فنجتاى" ببكين، بعد أن كشف تحقيق وبائي وجود الفيروس على لوح لتقطيع سمك السلمون.

وفرضت الأحكام العرفية  المعتادة في زمن الحرب في منطقة فنجتاى؛ كما رفع مستوى الاستجابة للطوارئ في مجال الصحة العامة مرة أخرى إلى المستوى الثاني.

وبدوره، حذر شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة بكين، من أن خطر تفشي المزيد من عدوى  "كوفيد – 19" في بكين بسبب البؤرة الجديدة، مرتفع للغاية حيث يوجد في مستشفيات بكين في الوقت الحالي 79 شخصا مصابين بفيروس كورونا، في حين أن بكين مرت بـ 8 أسابيع دون وجود حالة واحدة محليا حتى تم اكتشاف ما مجموعه سبعة يومي الخميس والجمعة. 

وقد أبلغت الصين، امس الأحد، عن تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 36 حالة في العاصمة بكين وهي أعلى حصيلة يومية لها منذ شهرين، مما جدد مخاوف من أن قبضة البلاد على الوباء لم تكن محكمة وقد تكون هذه المرحلة بوادر لموجة تفشي ثانية.

ووفقا للجنة الصحة في بكين، فإن جميع من ثبتت إصابتهم في بكين في الأيام الأخيرة تقريبا عملوا أو تسوقوا في سوق شينفادي، وهو سوق جملة في الجانب الجنوبي من المدينة يبيع المأكولات البحرية والفواكه والخضراوات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

وضع طوارئ الحرب.. الصين تغلق أحياء في بكين بعد تفشي جديد لـ كورونا

لظهور كورونا من جديد.. سلطات الصين تعلن الأحكام العرفية بمنطقة في بكين

إعلامي صيني: تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

رعب من موجة ثانية.. الصين تعيد إغلاق أحياء في بكين بعد ظهور إصابات بـ كورونا

ترشيحاتنا

نسيت كم يوم نذرت أن أصوم.. البحوث الإسلامية توضح التصرف الشرعي

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهدد بإغلاق قناة الأهلي.. تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا

الجنيه يهزم الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 15-6-2020

أخبار الفن| تطور جديد في حالة رجاء الجداوي.. إصابة زوج داليا البحيري بـ فيروس كورونا

معنى الصاحب بالجنب والجار الجنب.. لا يعرفه الكثيرون

15 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب خلال أسبوع.. يتصدر نشرة صباح البلد الاقتصادية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كافح المرض 37 يوما.. تعرف على أصغر ناج من كورونا في بريطانيا

الاستهتار وقلة الوعي.. خبير مناعة يكشف أسباب خطيرة لزيادة أعداد وفيات كورونا فى مصر

سيدة تتلقى رسالة مؤثرة من والدها بعد 10 أشهر من وفاته.. اعرف القصة