إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ8 ملايين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تجاوز إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 8 ملايين إصابة.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة بكين تجاوز 100 حالة، وذلك بعد أكثر من 50 يوما بدون حالة واحدة في المدينة.





وأعلن المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إجراء تحقيق في أسباب هذا التفشي الجديد ومدى قوته.





وأشارت الصحة العالمية إلى وجود أعداد متزايدة من الإصابات بكورونا في افريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.