العفي محدش بياكل لقمته .. أحمد صبري: السيسي طبق مقولة "مسافة السكة" في عودة المصريين من ليبيا خلال 72 ساعة.. وأوجه الشكر إلى المخابرات العامة لدورهم الضخم فى سرعة إنهاء أزمة المحتجزين

احمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد:

- الرئيس السيسي طبق مقولة مسافة السكة في عودة المصريين المحتجزين في ليبيا خلال 72 ساعة

- عودة المحتجزين رسالة طمأنة بأن مصر قوية وتحمي أبناءها

- القيادة السياسية لديها الإدارة والإرادة لجعل مصر دولة عظمى

- "انتصار في وقت حساس" .. أوجه الشكر إلى المخابرات العامة لدورهم في أزمة المحتجزين

- مصر تمتلك رئيس وجيش ومخابرات "أقوياء" ويعملون في صمت للحفاظ على أمننا

- أول طائرة في العالم انطلقت لعودة المصريين من الخارج كانت من مصر إلى ووهان الصينية

- شباب مصر وقودها وأدعوهم للعمل والبناء والالتفاف حول قيادتها السياسية





علق الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، على عودة المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن بعد تكليف الرئيس السيسي أجهزة الدولة بإنهاء الأزمة قائلا: "رسالة طمأنينة لكل المصريين بأن مصر تحمي أبناءها والقيادة السياسية قوية".





وتابع أحمد صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" ما تفعله القيادة السياسية لم يحدث من قبل وهي رسالة مهمة لكل المصريين، بأن مصر لا تترك أبناءها".





ووجه رئيس تحرير موقع صدى البلد، الشكر للقيادة السياسية، قائلا:" كما قال الرئيس السيسى مسافة السكة وهو ما حدث فى أزمة المصريين المحتجزين بليبيا حيث نجحت الدولة فى إعادتهم خلال 72 ساعة".





واقتبس الكاتب الصحفي أحمد صبري كلمة الرئيس السيسى، قائلا :" العفي محدش بياكل لقمته"، متابعا:" عندنا قيادة سياسية قوية وشعب قوي وهو مايدعم الدولة المصرية فى مواجهة كافة التحديات".





وقال صبري إن الصحافة المصرية والمحلية تناولت خبر عودة المصريين المحتجزين بليبيا، وهذا يعتبر انتصارا في وقت صعب تشهد فيه الأراضي الليبية توترات كبيرة.





وأضاف رئيس تحرير موقع صدى البلد، أنه بعد 72 ساعة من ظهور فيديو المصريين المحتجزين في ليبيا كلف الرئيس السيسي الأجهزة بعودة المصريين سالمين، مؤكدا أن جميع الأجهزة المصرية تعمل في صمت لحماية أبنائها في الخارج، مستشهدا بمقولة الرئيس السيسي :"مسافة السكة".





وأوضح أن الرئيس السيسي طبق بالفعل مقولة "مسافة السكة" في العديد من المواقف وكانت مؤخرا مع المصريين العائدين من ليبيا، وله كل التحية والشكر لمواقفه العظيمة التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، مؤكدا أن المصريين لديهم رئيس شجاع وجيش قوي وأجهزة تعمل على مدار الساعة لحمايتهم. وأضاف صبري أن أول طائرة في العالم انطلق لعودة المصريين من الخارج بسبب أزمة كورونا كانت من مصر إلى مدينة "ووهان" الصينية.





ونوه إلى أن الرئيس السيسي وضع أهم أولوياته الحفاظ على أبناء الوطن في الداخل والخارج وحماية حقوقهم، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة التي أرسلت طائرة إلى الصين لعودة أبنائها إلى الوطن منذ أن تفشى وباء فيروس كورونا في ووهان حفاظا على حياتهم.









حذر الكاتب الصحفي أحمد صبري - رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، مما يحدث ويحاك في المنطقة، معلقا: "معظم دول الجوار تفتتت".





وأضاف صبري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، وأجهزة الدولة القوية، نجحت فى إفشال كافة المخططات التي كانت تحاك ضد مصر وكانت جماعة الإخوان الإرهابية جزءا منها، وتجنيب مصر مصير كثير من الدول.





وأكد رئيس تحرير موقع صدي البلد، ضرورة الالتفاف والتكاتف من أجل نهضة الدولة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.





وأشاد الكاتب الصحفى أحمد صبرى، بالإنجازات العظيمة التي حققتها القيادة السياسية فى كافة القطاعات فى فترات وجيزة، معقبا: "القيادة السياسية لديها الإدارة والإرادة لجعل مصر دولة عظمى".





ودعا الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري ، الشباب المصريين للبقاء فى بلادهم والعمل على تطويرها وتنميتها، قائلا: "القيادة السياسية تعطي مساحة كبيرة للشباب للعمل والتنمية، من المهم أن يلتف الجميع حول بلده".





واختتم صبري قائلا: "الدولة مؤمنة بالشباب وهو ما ظهر جليا في تعيين المحافظين الشباب وهو ما يجعلنا ندعو الشباب لتوفير طاقتهم لبلادهم".