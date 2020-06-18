250 أسرة على الشاطئ.. محافظ الإسكندرية: حزين لعدم وجود وعي كامل لدى المواطنين

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، على الزحام الموجود علي الشواطيء، في ظل تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات، قائلًا: "بعض المواطنين كانوا على الشاطئ وتعمدت أنزل أتابع الزحام على الشواطيء بنفسي والأمور على الشواطيء مطمئنة للغاية".





وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب" المذاع على قناة "المحور"، أن المدينة التى تبعد عن الإسكندرية بمسافة 16 كيلو مترا منضبطة تمامًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواطنين الذين يستغلون خلو الشواطئ البعيدة فى العجمي الهانوفيل و6 أكتوبر والنخيل، وتحاول نزول البحر هناك.





وتابع: "فوجئت أثناء مرورى أن هناك شاطيء اسمه "الصفا"، في منطقة أبو تلاث وكان متواجدًا حوالى 250 أسرة على الشاطيء وهذا عدد كبير جدًا وبمجرد أن رأوني هرولوا بالجري بعيدا وتحدثت معهم بحدة شديدة وحررت محضرا لمستأجر الشاطيء وعزفت عن تحرير محاضر أو غرامات للأسر الموجود على الشاطيء".





وأوضح محافظ الإسكندرية أنه لم يكن أمامي غير النصح والإرشاد للمواطنين المتواجدين على الشاطئ ولم أحرر محضرًا أو أغرم أي مواطن أو سيدة أو أسرة بأطفالها، معربًا عن حزنه الشديد من عدم وجود وعي كامل لدى المواطنين رغم تحذيرات وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب النشرات اليومية من المحافظة تحذر النزول إلى الشواطي و التكدسات في الشوارع والبقاء بالمنازل ولكن الوعي كان ضعيف جدًا جدًا لدى المواطنين.





وأشار إلى أن المواطنين ليس لديهم وعي كامل من جائحة كورونا ومدى خطورة الفيروس وانتشاره بسرعة بين الناس وسرعة العدوى مما يحدث مشاكل صحية وخيمة عليه وعلى أسرته والمواطنين، مطالبًا المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واتباع إرشادات وزارة الصحة وارتداء الكمامة بشكل مستمر لعدم العدوى والوقاية من الإصابة بالفيروس الخطير.



