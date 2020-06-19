عشاء فاخر ومنتجعات سياحية.. كواليس زيارة دقلو إلى إثيوبيا.. صور

نشرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، مساء أمس الخميس، كواليس زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو إلى إثيوبيا.





وقالت الصحيفة إن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أعد لدقلو والوفد المرافق له، مأدبة عشاء فاخرة وذلك في حضور عدد من الوزراء والمسئولين الإثيوبيين.





كما تضمن برنامج الزيارة زيارات لخمسة عشرة مدينة صناعية بمدينة أداما الصناعية في إقليم أروميا التي تبعد حوالي 100 كيلو متر عن العاصمة أديس أبابا، بجانب زيارات لمنتجعات سياحية والمتحف القومي الإثيوبي.





في سياق متصل، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر مطلعة في أديس أبابا، قولها إن الزيارة قد تكون لها علاقة بالأزمة الحدودية التي نشبت بين البلدين مؤخرًا إلى جانب مفاوضات سد النهضة الجارية بين إثيوبيا ومصر والسودان.





وفي أبريل الماضي، شهد السودان وإثيوبيا حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.





وشهدت الحدود بين إثيوبيا والسودان أواخر مايو الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة قالت الخرطوم إنها مدعومة من قبل الجيش الإثيوبي.















