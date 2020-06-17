لأول مرة.. نائب رئيس المجلس السيادي السوداني في إثيوبيا وقضايا الحدود على الطاولة

وصل نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأربعاء، إلى أديس أبابا في أول زيارة له إلى إثيوبيا.





ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، سيتناول دقلو مع الجانب الإثيوبي قضايا الحدود والعلاقات الثنائية؛ كما سيناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وفي وقت سابق، كشف وزير الإعلام السوداني المتحدث باسم الحكومة، عن لقاء مرتقب لوزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تمهيدًا للعودة إلى المفاوضات من جديد، حيث توقفت في فبراير من العام الماضي.

وأضاف فيصل صالح، أن موقف السودان المعلن هو العودة لطاولة المفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

