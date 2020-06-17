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أخبار العالم

لأول مرة.. نائب رئيس المجلس السيادي السوداني في إثيوبيا وقضايا الحدود على الطاولة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:28 م
نائب رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس السيادي السوداني في إثيوبيا وقضايا الحدود ع
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دعاء أبوهشيمة
وصل نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأربعاء، إلى أديس أبابا في أول زيارة له إلى إثيوبيا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، سيتناول دقلو مع الجانب الإثيوبي قضايا الحدود والعلاقات الثنائية؛ كما سيناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، كشف وزير الإعلام السوداني المتحدث باسم الحكومة، عن لقاء مرتقب لوزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تمهيدًا للعودة إلى المفاوضات من جديد، حيث توقفت في فبراير من العام الماضي.

وأضاف فيصل صالح، أن موقف السودان المعلن هو العودة لطاولة المفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

أوضح وزير الإعلام، أن السودان ليس وسيطا بل هو طرف من الأطراف الثلاث بالتالي هو يتأثر بعملية بدء ملء خزان سد النهضة، مؤكدا أن سدود بلاده ستتأثر مع عملية الملء لذلك لا بد من تبادل المعلومات والتوافق.

وأشار إلى أنه لا يجب أن تبدأ أي دولة منفردة في هذه العملية، ويجب أن يحدث توافق بين الدول الثلاث، لذلك سيتم الإسراع للدعوة في العودة إلى المفاوضات من أجل التوافق.
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