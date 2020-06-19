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فن

كورونا فيروس لـ محمد رمضان تحقق 11 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:17 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
حققت أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان 11 مليون مشاهدة بعد مرور ثماني ايام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس"  وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة. 

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"كورونا فيروس" هو  الكليب الثاني الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 مليون مشاهدة حتى الآن، حيث عاد به سامى إلى اخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب. 

وقدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا ساحقًا على كافة النواحى، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامي.

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