تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من ابنة السفير

عن ان الحلقة ستكون الاخيرة في الموسم الاول الذي استأنف عرضه منذ ايام.





وأشارت الشركة المنتجة للمسلسل التركي الشهير الى ان الموسم الثاني سيعرض شهر سبتمبر المقبل، على ان يتم مواصلة التصوير حتى نهاية شهر أغسطس.





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واستأنف فريق المسلسل التركي ابنة السفير منذ اسبوعين، تصوير الحلقات الاخيرة من الموسم الاول بعد عرض الحلقة الـ15 وتوقف التصوير قبل تفشي وباء فيروس كورونا في تركيا والعالم.



