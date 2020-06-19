تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من ابنة السفير

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل التركي ابنة السفير عن ان الحلقة ستكون الاخيرة في الموسم الاول الذي استأنف عرضه منذ ايام.
وأشارت الشركة المنتجة للمسلسل التركي الشهير الى ان الموسم الثاني سيعرض شهر سبتمبر المقبل، على ان يتم مواصلة التصوير حتى نهاية شهر أغسطس.
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واستأنف فريق المسلسل التركي ابنة السفير منذ اسبوعين، تصوير الحلقات الاخيرة من الموسم الاول بعد عرض الحلقة الـ15 وتوقف التصوير قبل تفشي وباء فيروس كورونا في تركيا والعالم.
مسلسل ابنة السفير تحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى " سلطان " بطرد زوجته " نارين " والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترافها له بأنها تعرضت للاغتصاب من احد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.