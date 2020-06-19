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لإفطار صحي.. طريقة عمل شكشوكة بالفلفل المشوي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:41 ص
طريقة عمل شكشوكة
طريقة عمل شكشوكة بالفلفل المشوي
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هاجر هانئ
تعتبر الشكشوكة بالفلفل المشوي من الأطباق الصحية نظرا لإحتوائها على الكثير من الخضروات المفيدة لجسم الإنسان، ويمكنك إعداد وتقديم شكشوكة بالفلفل المشوي لأفراد أسرتك من مطبخ الشيف شريف الحطيبى مقدم برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.


مقادير شكشوكة بالفلفل المشوي
بيض 
بصل 
فلفل الوان 
زبدة 
فلفل حار 
فلفل مشوي 
ملح وفلفل 
طماطم  مكعبات
بصل مكرمل 

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طريقة تحضير شكشوكة بالفلفل المشوي
- يخفق البيض مع الملح والفلفل
- تذوب الزبدة ثم يضاف إليها البصل المكرمل
- تضاف الطماطم المكعبات
- يضاف الفلفل المشوي ثم يضاف البيض المخفوق ويقلب مع كل المكونات
-يحضر السندوتش ويقدم


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