وجبة اقتصادية.. طريقة عمل شكشوكة البيض والبطاطس

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، طريقة تحضير شكشوكة البيض والبطاطس.



وأضافت الشيف هالة فهمي، خلال حديثها بالبرنامج، أن مقادير تحضير شكشوكة البيض والبطاطس تشمل:



المقادير حسب عدد الاشخاص والتقدير:



بيض

بطاطس

فلفل بارد وحار

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

ملح

فلفل اسود

كمون

كزبرة جافة



جبن شيدر او موزاريلا او جبن البرجر



خطوات تحضير شكشوكة البيض والبطاطس:



تقطع البطاطس اصابع رفيعه جدا والبصل والفلفل شرائح رفيعه



تحمر في زيت غزير و يضاف إليها الثوم .



تضاف الكزبرة الخضراء و تقلب، ثم تضاف الكزبرة الجافة والكمون.



يضاف البيض والملح والفلفل الأسود.



عندما ينضج البيض ويتماسك، يرفع من على النار، ويضاف إليه الجبن.