وجبة اقتصادية.. طريقة عمل شكشوكة البيض والبطاطس

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، طريقة تحضير شكشوكة البيض والبطاطس.
وأضافت الشيف هالة فهمي، خلال حديثها بالبرنامج، أن مقادير تحضير شكشوكة البيض والبطاطس تشمل:
المقادير حسب عدد الاشخاص والتقدير:
بيض
بطاطس
فلفل بارد وحار
بصل
ثوم
كزبرة خضراء
ملح
فلفل اسود
كمون
كزبرة جافة
جبن شيدر او موزاريلا او جبن البرجر
خطوات تحضير شكشوكة البيض والبطاطس:
تقطع البطاطس اصابع رفيعه جدا والبصل والفلفل شرائح رفيعه
تحمر في زيت غزير و يضاف إليها الثوم .
تضاف الكزبرة الخضراء و تقلب، ثم تضاف الكزبرة الجافة والكمون.
يضاف البيض والملح والفلفل الأسود.
عندما ينضج البيض ويتماسك، يرفع من على النار، ويضاف إليه الجبن.
وأضافت الشيف هالة فهمي، خلال حديثها بالبرنامج، أن مقادير تحضير شكشوكة البيض والبطاطس تشمل:
المقادير حسب عدد الاشخاص والتقدير:
بيض
بطاطس
فلفل بارد وحار
بصل
ثوم
كزبرة خضراء
ملح
فلفل اسود
كمون
كزبرة جافة
جبن شيدر او موزاريلا او جبن البرجر
خطوات تحضير شكشوكة البيض والبطاطس:
تقطع البطاطس اصابع رفيعه جدا والبصل والفلفل شرائح رفيعه
تحمر في زيت غزير و يضاف إليها الثوم .
تضاف الكزبرة الخضراء و تقلب، ثم تضاف الكزبرة الجافة والكمون.
يضاف البيض والملح والفلفل الأسود.
عندما ينضج البيض ويتماسك، يرفع من على النار، ويضاف إليه الجبن.