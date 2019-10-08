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وجبة اقتصادية.. طريقة عمل شكشوكة البيض والبطاطس

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
وجبة أقتصادية لعمل
وجبة أقتصادية لعمل شكشوكة البيض والبطاطس.
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أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، طريقة تحضير شكشوكة البيض والبطاطس.

وأضافت الشيف هالة فهمي، خلال حديثها بالبرنامج، أن مقادير تحضير شكشوكة البيض والبطاطس تشمل:

المقادير حسب عدد الاشخاص والتقدير:

بيض
بطاطس
فلفل بارد وحار
بصل
ثوم
كزبرة خضراء
ملح
فلفل اسود
كمون
كزبرة جافة

جبن شيدر او موزاريلا او جبن البرجر

خطوات تحضير شكشوكة البيض والبطاطس:

تقطع البطاطس اصابع رفيعه جدا والبصل والفلفل شرائح رفيعه

تحمر في زيت غزير و يضاف إليها الثوم .

تضاف الكزبرة الخضراء و تقلب، ثم تضاف الكزبرة الجافة والكمون.

يضاف البيض والملح والفلفل الأسود.

عندما ينضج البيض ويتماسك، يرفع من على النار، ويضاف إليه الجبن.
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