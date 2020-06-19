ابحث مع الشرطة.. بريطانيا تنشر صورا لمشاركين في احتجاجات ضد العنصرية لاستجوابهم

نشرت السلطات الأمنية في بريطانيا، صورا لـ35 شخصا للبحث عنهم واستجوابهم فيما يتعلق بمشاركتهم في احتجاجات ضد العنصرية في لندن.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اندلعت اشتباكات في العاصمة لندن في الأسابيع الأخيرة، بين متظاهرين داعمين لحركة "حياة السود مهمة" وبين قوات تحرس التماثيل في المدينة.





وقالت شرطة العاصمة إنها تبحث عن أشخاص فيما يتعلق بعدد من جرائم العنف التي وقعت خلال المظاهرات بين 3 و 13 يونيو الجاري.





وأكد قائد الشرطة باس جاويد أن "في حين إن الغالبية العظمى من الناس احتجوا بسلام، أقلية صغيرة حضرت لغرض وحيد هو مهاجمة ضباط الشرطة ، أو مواجهة المتظاهرين الآخرين بعنف".





وأضاف أن الشرطة اعتقلت حتى الآن ما يقرب من 230 شخصا، 128 منها تتعلق بتجمع السبت الماضي، الذي شهد اشتباكات بين متظاهرين من اليمين المتطرف وضباط بالقرب من قصر وستمنستر وميدان ترافلجار.





وناشد جاويد المواطنين، مساعدة الشرطة في التعرف على المشتبه بهم، مضيفا: "إذا كانت لديك أية معلومات، مهما كانت صغيرة ، فيرجى الاتصال بنا".





واندلعت احتجاجات في جميع أنحاء العالم بعد وفاة المواطن الأسمر جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض، في مينيابوليس في 25 مايو الماضي.



