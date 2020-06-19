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رياضة

متعة منقوصة.. 3 مشاهد لن تراها خلال مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد بسبب كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:34 م
مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وتونهام " أرشيفية"
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة من العيار الثقيل اليوم الجمعة بين توتنهام ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في تمام التاسعة والربع مساء، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2.

توتنهام ضد مانشستر يونايتد:

يطمح توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، في استغلال عامل الأرض لخطف الثلاث نقاط من الشياطين الحمر، لتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب البريميرليج، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق هذا الموسم.

في المقابل يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة زحفه نحو الدخول في المربع الذهبي، وضمان مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتعد هذه هي أول مباراة رسمية للفريقين، منذ توقف مسابقة الدوري الإنجليزي في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.


ترتيب مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الثامن بـ 41 نقطة.

3 مشاهد لن تراها خلال قمة توتنهام ومانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي:

1-  غياب الجماهير:

لاشك أن غياب الجماهير عن المدرجات، بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات، سينقص من متعة قمة توتنهام ومانشستر يونايتد، خاصة وأن الجماهير المتواجدة في المدرجات دائما ما تكون الحافز الأول لللاعبين لتحقيق الفوز وبذل أقضى ما لديهم.

2- تبادل التحية بالأيدي:

مشهد آخر اعتدنا على رؤيته، قبل انطلاق المباريات، لكن يكون حاضرا خلال باقي مباريات الموسم، وهو تبادل التحية بيت اللاعبين بالأيدي، حيث يمنع برتوكول الدوري الإنجليزي المصفاحة بين لاعبي الفريقين، لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

3- العناق ممنوع:

يمنع برتوكول الدوري الإنجليزي عناق اللاعبين خلال الاحتفال بالأهداف أو عقب نهاية المباراة، حيث يتةجب على اللاعبين الحفاظ على قواعد التباعد الإجتماعي.
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