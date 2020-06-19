AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توتنهام يصطدم بـ مانشستر يونايتد في مواجهة نارية بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:12 ص
توتنهام ضد مانشستر
توتنهام ضد مانشستر يونايتد
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة زحفه نحو الدخول في المربع الذهبي، وضمان مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل يطمح توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، في استغلال عامل الأرض لخطف الثلاث نقاط من الشياطين الحمر، لتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب البريميرليج، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الثامن بـ 41 نقطة.

وتعد هذه هي أول مباراة رسمية للفريقين، من توقف مسابقة الدوري الإنجليزي في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي مع ساوثهامبتون في تمام السابعة مساء.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تنشر صورة مع مربية أولادها.. حلا شيحة: ليس هناك فرق بين إنسان أبيض وأسود

فرج عامر: لا يحق لأي ناد الاعتراض على قرار استئناف الدوري.. فيديو

بقرار جمهوري.. المالية تعلن خبرا سارا للعاملين بالدولة

بعد اقترابها من 8 ملايين مشاهدة.. حذف أغنية اللي قادرة لـ آمال ماهر

بعد تصريحاتها المثيرة.. 10 صور عرضت حلا شيحة للانتقاد

بملابس كاجوال.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

AdvertisementS

منعا لأعطال الأوتوبيس.. شوبير يعلن كواليس اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية وتفاصيل جدول الموسم الجديد.. فيديو

أخبار الرياضة.. مخطط الزمالك للاستعداد لـ الدوري.. مرتضى منصور يرفض تتويج الأهلي باللقب

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

مرتضى منصور: أرفض تتويج الأهلي بلقب الدوري.. والزمالك لا يقل عن ريال مدريد.. فيديو

برشلونة يسعى لتعزيز صدارة الدوري الإسباني على حساب إشبيلية

فرج عامر: لا يحق لأي ناد الاعتراض على قرار استئناف الدوري.. فيديو

مرتضى منصور: الزمالك كان ملطشة وتبرعت بـ 16 مليون جنيه لدعمه.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 -6-2020 والقنوات الناقلة

الأهلي السعودي يبدأ أولى خطواته لـ تجديد عقود لاعبيه استعدادا لاستئناف الدوري

محمد فضل يطمئن متابعيه على نجلته شريفة.. شاهد

أوكا: العنصرية سبب فشل احترافي وحرس الحدود رفض انضمامي لـ الأهلي.. فيديو

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

بإطلالة محتشمة .. نداء شرارة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين