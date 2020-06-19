توتنهام يصطدم بـ مانشستر يونايتد في مواجهة نارية بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة





ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة زحفه نحو الدخول في المربع الذهبي، وضمان مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





في المقابل يطمح توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، في استغلال عامل الأرض لخطف الثلاث نقاط من الشياطين الحمر، لتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب البريميرليج، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق هذا الموسم.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الثامن بـ 41 نقطة.





وتعد هذه هي أول مباراة رسمية للفريقين، من توقف مسابقة الدوري الإنجليزي في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي مع ساوثهامبتون في تمام السابعة مساء.





يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.