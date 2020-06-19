التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا علي منافسه توتنهام اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج " .





ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى : ديفيد دي خيا





الدفاع : ليندلوف - ماجواير - لوك شاو - وان بيساكا





الوسط : ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز - دانييل جيمس - ماركوس راشفورد





الهجوم : أنطوني مارسيال









بينما من المتوقع ان يبدأ جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام المباراة بتشكيل :





حراسة المرمى : هوجو لوريس





الدفاع : دافينسون سانشيز - توبي ألديرفيريلد - ديفيز - سيرجي أورييه





الوسط : موسى سيسوكو - تانجي ندومبيلي - هاري وينكس





الهجوم : لوكاس مورا - هيونج مين سون - هاري كين





ويحتل فريق توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدورى الانجليزي برصيد 41 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 45 نقطة .