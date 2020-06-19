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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:46 ص
توتنهام ومانشستر
توتنهام ومانشستر يونايتد
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عبدالله هشام
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا علي منافسه توتنهام اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج " . 

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا

الدفاع : ليندلوف - ماجواير - لوك شاو - وان بيساكا

الوسط : ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز - دانييل جيمس - ماركوس راشفورد

الهجوم : أنطوني مارسيال


بينما من المتوقع ان يبدأ جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام المباراة بتشكيل : 

حراسة المرمى : هوجو لوريس

الدفاع : دافينسون سانشيز - توبي ألديرفيريلد - ديفيز - سيرجي أورييه

الوسط : موسى سيسوكو - تانجي ندومبيلي - هاري وينكس

الهجوم : لوكاس مورا - هيونج مين سون - هاري كين

ويحتل فريق توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدورى الانجليزي برصيد 41 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 45 نقطة .
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