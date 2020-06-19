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سيارات

نصائح لحماية السيارة من الخدوش

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:03 م
نصائح هامة لحماية
نصائح هامة لحماية سيارتك من الخدوش
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اشرف عطية
من أكثر الأشياء التي تزعج أصحاب السيارات هي الخدوش التي تصيب الطلاء لأنها تفقد السيارة الكثير من جمالها ورونقها، ومع أنها من الأمور الصعب تجنب حدوثها، لكن هناك عددا من الطرق تجنب السيارات نسبة كبيرة من حدوث هذه الخدوش.. وفي هذا السياق نستعرض عددا من النصائح التي تقلل منها.

نصائح لحماية السيارة من الخدوش:

1- احرص على تغطية السيارة أثناء ركنها، ويفضل أن يكون غطاء من خامة جيدة يحمي السيارة في حال حدوث احتكاك بها أثناء الوقوف.

2- قم باستخدام الشمع الملمع بصفة دورية، حتى يمنح السيارة طبقة عازلة ضد الخدوش، كما أنه يعطي للسيارة لمعانًا ولمسة جمالية.

3-أثناء الزحام المروري تجنب المرور بطرقات ضيقة، لاسيما في الأزقة التي دائمًا ما تكون ممتلئة بالسيارات والدراجات النارية، ويكون تجنب الاحتكاك من الأمور الصعبة.

4- احرص على ركن السيارة في المواقف العامة، حتى لا تتعرض للخدوش أثناء الركن في الأماكن المزدحمة.

5- يفضل استخدام أغطية مبطنة للسيارة حتى لا يسمح بوصول الأتربة إلى هيكل السيارة، حتى لا يسبب الخدوش أثناء نزع الغطاء.
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