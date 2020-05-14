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سيارات

نصائح هامة للحفاظ على طلاء السيارات لأطول فترة

الخميس 14/مايو/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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أماني نوار
العناية الصحيحة بالسيارة بشكل منتظم تعتبر من أهم العوامل التي تحافظ على رونقها وجمالها وقيمتها .

واكد الخبراء في عالم السيارات بضرورة عدم ترك السيارة متسخة لفترة طويلة خاصة أنها تتسخ بفضلات الطيور أو أي بقع وترسبات أخرى .

واوضح الخبراء أن هذه الاتساخات تؤثر على طلاء السيارة كما تجلب لها الضرر كلما ظلت لفترات أطول بدون أزالتها وغسلها .

كما انه مع مرور الوقت تتسب أشعة الشمس في احتراق فضلات الطيور وتصلبها وزيادة أضراراها على طلاء السيارة  وهو ما يؤدي إلى احتياجها لعلاج مكلف مثل التلميع والعزل.

كما أشار  الخبراء إلى الخطأ الذي يقع فيه قائدي السيارات وهو تلميع بصورة متكررة حيث أنه يتسبب في إزالة الجزئيات الدقيقة للطلاء  وذلك يقلل بقات الطلاء مع مرور الوقت. 

 اما بالنسبة لبعض النصائج التي يجب أن يتبعها  قائدو السيارات وهي  تنظيف الجزء السفلي من الجوانب باستخدام أدوات غسل مختلفة سواء كانت الإسفنجة أو القفازات، وبعدها يتم تنظيف أدوات الغسل تحت الماء الجاري لتكون جاهزة للمرة التالية.

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