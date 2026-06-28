المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية يتابع مصابي حادث تسرب الكلور بوحدة مياه الرملة

وجه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بتقديم الرعاية الطبية العاجلة والكاملة لمصابي حادث تسرب غاز الكلور داخل وحدة مياه الرملة مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية والتعامل الفوري مع جميع الحالات.

من جانبه تفقد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها يرافقه الدكتور عمرو جمال مدير الاستقبال والطوارئ المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والتأكد من توفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم.



وأكد " الدخاخني" أن جميع الفرق الطبية بمختلف التخصصات في حالة استعداد كامل، مع استمرار متابعة المصابين لحين استقرار حالتهم الصحية وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية.

وكانت مستشفيات جامعة بنها قد استقبلت 12 مصابا بحالات اختناق إثر تسرب أسطوانة الكلور المستخدمة في تنقية مياه الشرب أثناء نقلها داخل وحدة مياه الرملة، حيث جرى التعامل مع الحالات فور وصولها من خلال الفرق الطبية المتخصصة وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة.