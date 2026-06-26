رئيس جامعة بنها : بدء إعلان نتائج الامتحانات وفتح باب التظلمات إلكترونيا تيسيرا على الطلاب

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بدء إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي بعدد من كليات الجامعة، وهي التجارة والآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم على أن يتم إعلان نتائج باقي الكليات تباعا فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد واعتمادها بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملا.



واكد " الجيزاوي" أن النتائج متاحة للطلاب من خلال صفحة الطالب على تطبيق "ابن الهيثم" لإدارة شئون الطلاب في إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة تسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات التعليمية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى فتح باب تقديم التظلمات إلكترونيا عبر التطبيق نفسه بما يتيح للطلاب تقديم طلباتهم بسهولة ودون الحاجة إلى التواجد داخل الكليات، مؤكدا أن جميع طلبات التظلم سيتم فحصها بمنتهى الدقة والشفافية وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة إلى جميع الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح في مراحلهم الدراسية المقبلة، كما هنأ خريجي الجامعة، مؤكدا أنهم يمثلون سفراء لجامعة بنها في مختلف مواقع العمل والإنتاج ، متمنيا لهم مستقبلا مشرقا حافلا بالإنجازات.