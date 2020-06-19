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سيارات

رسميا .. تيسلا تطلب من المصممين نموذجا لسيارة كهربائية جديدة على الطراز الصيني

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

دعت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا  مصممي السيارات، رسميا، لتقديم تصميمات لسيارة كهربائية جديدة على الطراز الصيني، بعد ما يقرب من 6 أشهر من اقتراح إيلون ماسك، أن تصمم تيسلا سيارة جديدة في الصين.


وأعلنت شركة تيسلا  على موقع "وي شات" الصيني قبولها لمشاريع التصميم لسيارة جديدة كليا، لكنها لم تحدد ما إذا كان يجب أن يكونوا مصممين صينيين أم لا.


وعلق إيلون ماسك على إمكانية وجود طراز تيسلا من تصميم صيني في حدث تسليم أول سيارة موديل 3 من مصنع الشركة بالصين في يناير الماضي.


وقال ماسك: "أعتقد أن هذا سيكون شيئا رائعًا، لذا سنحاول القيام به، حيث سنقوم بإنشاء مركز تصميم وهندسة في الصين لتصميم سيارة أصلية للاستهلاك العالمي، وأعتقد أن الصين لديها بعض من أفضل الفنون في العالم، وأعتقد أنه شيء يمكن تقديره على مستوى العالم، سنفعل ذلك".


ولا تزال التفاصيل حول سيارة تيسلا ذات التصميم الصيني غير مكتملة، ولكننا نتوقع أن تكون سيارة صغيرة مصممة لتكون أسفل موديل 3 في تشكيلة الشركة.


وأوضح "ماسك"، في يناير، أن الشركة ترغب في أن تقوم ببناء شيئ ما جديد كليًا مثل "سايبرتراك، حيث لم يكن أحد يتوقع مثل هذا التصميم وفقًا لتصريحه.


ومن الصعب تقدير الوقت الذي يمكن أن نرى في سيارة تيسلا الجديدة هذه تسير على الطرق، خاصة أنه لم يتم تصميمها بعد.

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