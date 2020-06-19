فض تجمعات في أبوقير .. تغريم 9 من مستأجري شواطئ الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالأحياء، حملات موسعة بشواطئ الإسكندرية لإحكام غلق الشواطئ ومنع تجمعات المواطنين في محيط جميع الشواطئ.





وقال اللواء جمال رشاد في جولة من شاطئ أبوقير، إننا قمنا بفض شاطئ أبوقير بمحيط حي ثان المنتزه، مطالبًا المواطنين بالتصرف بحكمة ومسئولية خلال هذه الفترة للحفاظ على صحتهم ونتمنى الالتزام لعبور أزمة كورونا





وأضاف رشاد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية في الإسكندرية تعمل على قدم وساق لإخلاء جميع الشواطئ، مضيفًا أنه "ليس من المطلوب من كل مسئول أن يقف على ناصية كل شارع لمنع الأهالي من النزول إلى الشواطئ".





وقام حي المنتزه ثان بالتعاون مع القول الأمني بحملة بطول الكورنيش في محيط الحي، لمتابعة إغلاق الشواطئ، والتأكد من عدم وجود أي مواطنين داخل الشواطئ.





وخلال الحملة، تم فض التجمعات على الكورنيش، وحث المواطنين على البقاء في المنازل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقاد محمود شحاته بريك رئيس حي الجمرك، حملة متابعة الشواطئ، حيث قام بفض التجمعات وصرف المواطنين، والتحفظ على عدد من الشماسي والكراسي.





من جانبها، حذرت الإدارة المركزية للسياحة مستأجري الشواطئ من استقبال أي رواد خلال هذه الفترة، حيث سيتم تحويل أصحاب المخالفات إلى المحافظة لاتخاذ اللازم، وفي حالة الاصرار على المخالفة سيتم مضاعفة الغرامات وصولًا إلى فسخ التعاقد.





يذكر أنه تم توقيع غرامات مالية على 9 من مستأجري الشواطئ بأحياء العجمي والجمرك ومنها (٣) شواطئ تم مضاعفة الغرامة المالية عليهم لتعمد تكرار المخالفة.





وأشارت الإدارة إلى أن أعمال المرور والتفتيش مستمرة بكافة الشواطئ بمعاونة الاجهزة الأمنية والأحياء بهدف التأكد من منع التجمعات حرصا على الصحة العامة ومنعا لتفشي فيروس كورونا.