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سيارات

شاهد.. سباق تسارع بين هامر اتش 1 و سوزوكي جيمني.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من محبى سباقات السيارات حول العالم مقطع فيديو جديد لسباق تسارع مثير بين هامر اتش 1 و سوزوكي جيمني، وجاء هذا السباق من قبل هذه الرياضة المثيرة لمعرفة اداء كل من السيارتين وعمل مقارنة بينهما .


وتمتلك سيارة هامر اتش 1 شعبية كبيرة بفضل تصميمها القوي، واستخدامها من قبل القوات المسلحة في الكثير من الجيوش حول العالم، في حين تبدو سوزوكي جيمني أكثر اختلافًا كسيارة اس يو في يابانية صغيرة بتكاليف بسيطة، كما أنها ملائمة على الطرق الوعرة .


وخلال السباق استطاعت سيارة سوزوكي الصغيرة الفوز بسهولة على هامر الكبيرة، كما قطعت جيمني مسافة الربع ميل (400 متر) في 18.4 ثانية، وهو رقم سيء للغاية، لكنها أسرع بـ 10 ثوان من سيارة هامر! وهذا أمر منطقي لأن هامر اتش 1 هي سيارة عسكرية ثقيلة، لذا فإن السرعة ليست مجال تركيز رئيسي مقارنة بأشياء مثل المتانة والموثوقية وغيرها.


وفي سباق تسارع مع بداية سريعة، انتصرت جيمني مرة أخرى على هامر، إلا أنه في اختبار الكبح، على الرغم من وزن هامر الأكبر بكثير من جيمني، إلا أن سيارة اتش 1 استطاعت التوقف في مسافة أقصر من سوزوكي، وهو أمر مثير للإعجاب.


والجدير بالذكر ان سيارة هامر تستمد قوتها من محرك توربو سعة 6.5 لتر بقوة 197 حصان و583 نيوتن.متر من عزم الدوران، وعلى العكس من ذلك، فإن جيمني تستمد قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 101 حصان و130 نيوتن.متر من عزم الدوران، لكن يجب ألا نُهمل فارق الوزن الكبير بينهم، حيث يبلغ وزن سوزوكي أقل من ثلث وزن هامر.


وفي الختام، يشار الى أن اسم هامر سيعود مرة أخرى إلى الطرق بعد توقف دام طويلًا كسيارة جي ام سي بيك اب كهربائية قادمة بقوة أكبر من 1000 حصان.

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