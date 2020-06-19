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عضو محلية النواب يكشف عن عقوبات ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص| شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:40 م
مهنة السايس
مهنة السايس
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اسراء صبري

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "مفيش حاجة اسمها سايس هيشتغل إلا بترخيص..لازم رخصة مزاولة"، موضحا سيتم إصدار هذه الرخصة لأماكن معينة، معبقا: مش في كل حته هيبقى في سايس".


وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك لجنة سيتم تشكيلها من جانب المحافظ ستضم الجهات المعنية بالكامل من أمن ومرور وغيرة، متابعا: وبناء على قرار اللجنة سيتم تحديد ما إن كانت هذه الشوارع أو الساحة سيتواجد بها سايس وساحة إنتظار أم لا.


وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أي شخص سيمارس مهنة السايس بدون ترخيص، سيخضع للعقوبات المتواجدة في القانون وهي الحبس أم الغرامة.


وتابع : السايس سيرتدي شارة خاصة بالترخيص، وفي حالة تجاوز وظيفتة أو عمل بمنطقة غير مرخص بها، أو حصل على رسومات أكثر من المحددة من قبل اللجنة سيخضع للقانون.

وأشار إلى أن بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على القانون سيتم تطبيقة على أرض الواقع، لافتا إلى أن القانون لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية.

ولفت إلى ان المحافظات ترغب في تطبيق هذا القانون بسرعة، من أجل تنظيم الشوارع، "معقبا: الشارع دا صورة الدولة".
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