الدوري الإسباني.. فياريال يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية بهزيمة غرناطة.. وليجانيس يتعادل مع مايوركا





سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة الحادية عشرة، ليحقق الفريق ثالث انتصاراته المتتالية منذ عودة الليجا يوم 11 يونيو الجاري.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي فياريال للنقطة 47 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نادي غرناطة عند النقطة 42 في المركز التاسع.





وفي نفس الجولة، تعادل نادي ليجانيس متذيلا جدول الترتيب، مع نظيره نادي ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر، بهدف لمثله.

واصل نادي فياريال سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، بفوزه على نظيره نادي غرناطة، في افتتاحية منافسات الجولة الثلاثين من الليجا.