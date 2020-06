توتنهام يتقدم على مانشستر يونايتد في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.. فيديو

سجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن، اللاعب الهولندي بيرجوين، في الدقيقة 27، بعدما اخترق دفاعات نادي مانشستر يونايتد، ليسدد الكرة بقوة على مرمى ديخيا، والذي لم يفلح في التصدي لها، لتسكن الكرة شباكه معلنًا عن الهدف الأول للسبيرز.









ويحتل نادي نادي توتنهام المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.









تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: أوريير - إيريك داير - دافينسون سانشيز - بين دافيز

خط الوسط: موسى سيسوكو - وينكس - إيريك لاميلا

خط الهجوم: بيرجوين - سون هيونج مين - هاري كين



تقدم نادي توتنهام هوتسبير، على ضيفه نادي مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Bergwijn loves playing Manchester teams 🔥🔥



That’s already a goal against Manchester City and United in his sixth Premier League start #TOTMUN pic.twitter.com/DObsDodH8F

— Banter FC (@BanterFC5) June 19, 2020