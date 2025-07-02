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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فهمي: السقا كان يبحث عن قصة مناسبة للعودة إلى السينما| خاص

بوستر أحمد وأحمد
بوستر أحمد وأحمد
نجلاء سليمان

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد الذي يشارك في بطولته لأول مرة أحمد فهمي وأحمد السقا سويا.


وقال الفنان أحمد فهمي  لموقع صدى البلد إنه تعاون مع أحمد السقا من قبل كضيوف شرف في أعمال متبادلة.

وأشار أحمد فهمي إلى أن التعاون مع أحمد السقا كان ممتعا، موضحا أنهما كانا في انتظار القصة المناسبة لتقديم فيلما سويا، خاصة السقا الذي يحب السينما ولم يغب عنها ولكنه كان يبحث عن السيناريو الذي يشجعه.


ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.


ظهر في البرومو الدعائي لأغنية الفيلم الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وتقول كلمات الأغنية: "يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كده ليه ياولاد الإيه".

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد التي تجمعهما كثنائي "ديو" وصف بالأكثر انسجاما وتكاملا لصيف 2025 .


اغنية فيلم "أحمد وأحمد " كلمات منة عدلي القيعي ، لحن وتوزيع أحمد طارق يحيى وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.

أحمد فهمي أحمد السقا أحمد وأحمد

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