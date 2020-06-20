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أخبار البلد

ينتج 80 مليون كتكوت.. تنفيذ أكبر مشروع داجني في مصر بمدينة الواحات.. تفاصيل

السبت 20/يونيو/2020 - 07:08 ص
دواجن
دواجن
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شيماء مجدي
أكد وجدى أسكندر خبير صناعة الدواجن أنه تم البدء في مشروع كبير بالقطاع الداجني، يهدف لإنتاج 80 مليون كتكوت من سلالة الهابرد العالمية بعد ضم 800 ألف أم بمزارع مدينة الدواجن المتكاملة بالواحات البحرية .

وقال اسكندر للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنتاج 40 مليون دجاجة فى العام والمرحلة الثانية بها 4 محطات أضافية بطاقة انتاج 20 مليون دجاجه ليكون اجمالى الانتاج 60 مليون طائر تسمين وذلك بخلاف 14 مليون دجاجة تنتجها حاليا مزارع الأهرام للدواجن المملوكة لشركة كايرو 3 A .

وأوضح وجدى إسكندر أن المدينة تضم قطاع كامل للأمهات تضم 14 مزرعة وقطاع للجدود لأنتاج دواجن الهابر المميزة .

 ولفت إلى أن المدينة استقبلت 800 ألف أم من الهابر لإنتاج 80 مليون كتكوت تسمين سنويًا ، بالأضافى الى مجزر آلى عملاق بطاقة 150 ألف طائر يوميًا من خلال 3 خطوط إنتاج على أحدث النظم العالمية .

https://www.youtube.com/watch?v=gjEwGhAFdno
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