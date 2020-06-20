ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الشوط الأول

مانشستر يونايتد الضيف كان المسيطر على أول 22 دقيقة من أحداث الشوط الأول، وكان نادي توتنهام متراجع بشكل كبير، فكان ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد قريبًأ من هز شباك لوريس حارس مرمى السبيرز في الدقيقة 22، عندما رفع برونو فيرنانديز كرة عرضية، فشل سانشيز مدافع الفريق اللندني، لتصل لراشفورد والذي يسدد الكرة بباطن القدم، لكن الحارس الفرنسي تصدى لها ببراعة، وبعد ذلك انقلبت المباراة رأسًا على عقب.





استراحة شرب المياه في منتصف الشوط الأول التي أقرتها رابطة الدوري الإنجليزي، جعلت مورينيو مدرب توتنهام يتدارك الموقف، وفي دقيقة واحدة استطاع تغيير المباراة بالكامل عن طريق تعليماته، حتى أتت تعليمات السبيشال وان ثمارها، بتسجيل لاعبه الهولندي بيرجوين هدف التقدم في الدقيقة 27، عندما راوغ دفاعات مانشستر يونايتد بسرعته الكبيرة، ووصل لمنطقة الجزاء، مسددًا الكرة بكل قوة صوب مرمى المانيو، ليفشل دي خيا حارس الشياطين الحمر في التعامل معها، وتسكن شباكه، معلنة عن الهدف الأول للسبيرز.





وبعدها بأربع دقائق، انطلق بيرجوين من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية رائعة بالمقاس على رأس زميله سون هيونج مين، والذي وجه الكرة صوب مرمى دي خيا، لكن الحارس الإسباني تصدى لها ببراعة مخرجًا الكرة لضربة ركنية.





استمر لاعبو مانشستر يونايتد في التراجع ، واستحوذ بعدها لاعبو توتنهام على الكرة حتى نهاية الشوط الأول والنتيجة تشير لتقدمهم بهدف نظيف، في شوط كان بطله الأول مورينيو واستراحة شرب المياه.