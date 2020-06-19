مانشستر يونايتد يفرض التعادل على توتنهام في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي..فيديو





مانشستر يونايتد الضيف كان المسيطر على أول 22 دقيقة من أحداث الشوط الأول، وكان نادي توتنهام متراجع بشكل كبير، فكان ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد قريبًأ من هز شباك لوريس حارس مرمى السبيرز في الدقيقة 22، عندما رفع برونو فيرنانديز كرة عرضية، فشل سانشيز مدافع الفريق اللندني، لتصل لراشفورد والذي يسدد الكرة بباطن القدم، لكن الحارس الفرنسي تصدى لها ببراعة، وبعد ذلك انقلبت المباراة رأسًا على عقب.

استراحة شرب المياه في منتصف الشوط الأول التي أقرتها رابطة الدوري الإنجليزي، جعلت مورينيو مدرب توتنهام يتدارك الموقف، وفي دقيقة واحدة استطاع تغيير المباراة بالكامل عن طريق تعليماته، حتى أتت تعليمات السبيشال وان ثمارها، بتسجيل لاعبه الهولندي بيرجوين هدف التقدم في الدقيقة 27، عندما راوغ دفاعات مانشستر يونايتد بسرعته الكبيرة، ووصل لمنطقة الجزاء، مسددًا الكرة بكل قوة صوب مرمى المانيو، ليفشل دي خيا حارس الشياطين الحمر في التعامل معها، وتسكن شباكه، معلنة عن الهدف الأول للسبيرز.

وبعدها بأربع دقائق، انطلق بيرجوين من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية رائعة بالمقاس على رأس زميله سون هيونج مين، والذي وجه الكرة صوب مرمى دي خيا، لكن الحارس الإسباني تصدى لها ببراعة مخرجًا الكرة لضربة ركنية.

استمر لاعبو مانشستر يونايتد في التراجع ، واستحوذ بعدها لاعبو توتنهام على الكرة حتى نهاية الشوط الأول والنتيجة تشير لتقدمهم بهدف نظيف، في شوط كان بطله الأول مورينيو واستراحة شرب المياه.





وفي الشوط الثاني، كان شوطًا افتقر للكرات الخطيرة على مرمى الفريقين، مع استحواذ متبادل للفريقين على الكرة، وبدا على لاعبي مانشستر يونايتد الإرهاق لذا فقام سولشاير بالقيام بـ 4 تغييرات حتى الدقيقة 78، من بينها دخول الفرنسي بول بوجبا بدلًا من فريد.





بوجبا كافئ مدربه، بانطلاقة رائعة من الجهة اليمنى، واستطاع أن يدخل منطقة جزاء توتنهام، ليقوم مدافع السبيرز إيريك داير بدفعه، ليتم احتساب ركلة جزاء للشياطين الحمر في الدقيقة 82، سجلها بنجاح اللاعب البرتغالي المتألق برونو فيرنانديز على يمين هوجو لوريس حارس توتنهام معلنًا التعادل في النتيجة.





حاول بعد ذلك توتنهام على استحياء تسجيل الهدف الثاني، لكن دون فائدة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر يونايتد للنقطة 46 في المركز الخامس، ورصيد نادي توتنهام للنقطة 42 في المركز الثامن، في ظل سعيهما لحجز مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

انتهت مباراة فريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".