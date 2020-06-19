برونو فيرنانديز يعادل النتيجة لمانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي





ركلة الجزاء تحصل عليها نادي مانشستر يونايتد في الدقيقة 81، بعد دفع إيريك داير مدافع توتنهام، للبديل بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد، ليشير جوناثان موس حكم اللقاء لضربة جزاء.





وسجل البرتغالي برونو فيرنانديز ركلة الجزاء للشياطين الحمر بنجاح في الدقيقة 82، بعدما سدد الكرة على يمين هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام، جاعلًا النتيجة 1-1.





يذكر أن الهولندي بيريجوين قد سجل هدف اللقاء الأول لتوتنهام في الدقيقة 27.

عادل نادي مانشستر يونايتد، النتيجة في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي