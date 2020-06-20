فحص طبي ومسحة للاعبي الأهلي قبل العودة للتدريبات

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدءًا من اليوم لفحوصات طبية شاملة تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية .





وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة فريق الكرة الاول إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة





وقال أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا



