فحص طبي ومسحة للاعبي الأهلي قبل العودة للتدريبات

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدءًا من اليوم لفحوصات طبية شاملة تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية .
وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة فريق الكرة الاول إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة
وقال أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا
وأضاف إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين في جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للتأكيد على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة مع عودة الفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.