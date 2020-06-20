AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 20 -6-2020

السبت 20/يونيو/2020 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم، السبت 20 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.33 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.




وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.39 جنيه للشراء 4.41 جنيه للبيع.


واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.36 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى أجريكول عند 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس نحو 4.38 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


ووصل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلى إلى 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.33 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.39 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.33 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكان والتعمير نحو 4.30 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الأحد 19-4-2020

استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.. الريال السعودي بــ4.17 جنيه.. والدرهم الإماراتى مستقر عند 4.27 جنيه.. والدينار الكويتي بــ51.21 جنيه

استقرار أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.. الريال السعودى يسجل 4.20 جنيه.. والدينار الكويتي بــ51.21 جنيه.. والدرهم الإماراتى يسجل 4.30 جنيه

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك اليوم الأحد

في 12 بنكا .. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 29-5-2020

استقرار.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 29 مايو 2020

ترشيحاتنا

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

4 معلومات عن بوكليت امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه على طلاب الثانوية العامة غدا

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

بعد أنباء ارتباطهما.. تعرف على سن أحمد فلوكس وديالا مكي

خبراء سودانيون: سد النهضة يمثل كارثة على بلادنا وهذه هي الأدلة

هاكرز يخترقون مواقع حكومية إثيوبية..صور

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

لينين الرملى وجودة عبد الخالق وأحمد مرسي.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز النيل

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للمنطقة الغربية العسكرية

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال حفل تنصيبه.. رئيس بوروندي يعلن التزامه بتنفيذ وصية الراحل نكورونزايزا

بفستان أبيض.. إيمان العاصى تستعرض جمالها على البحر

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي