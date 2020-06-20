شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

أصدر ائتلاف "معلمي مصر" بيانا عاجلا نعى فيه ثلاثة معلمين من مراقبي الثانوية العامة في محافظة البحر الأحمر في حادث انقلاب ميكروباص.
ووصف الائتلاف، المعلمين، بأنهم شهداء الواجب من رجال جيش رسالة العلم والتنوير.
وقال الائتلاف "عند الله نحتسبهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأضاف الائتلاف لجموع المعلمين : أحسن الله عزائكم، وعظّم الله أجركم، وصبّركم على مصيبتكم، وجعلها الله في ميزان حسناتكم، إن لله ما أخذ و له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالصبر والاحتساب لهم بأن يغفر لهم الله".
وكان لقي 3 معلمين مصرعهم وأصيب 12 آخرون، إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر، وكان جميعهم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة.
ووقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين، كان به 15 شخصا من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر في طريقهم إلى لجان الثانوية العامة.
ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم.