شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

وكان لقي 3 معلمين مصرعهم وأصيب 12 آخرون، إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر، وكان جميعهم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة.





ووقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين، كان به 15 شخصا من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر في طريقهم إلى لجان الثانوية العامة.





ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم.