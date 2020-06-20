بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي

اطلت الفنانة ايمان العاصي ، على متابعيها بصورة لها على احد شواطيء الساحل الشمالي، من خلال صورة بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت ايمان العاصي بفستان من لون البيج مكشوف من الساق، وعلقت على الصورة :" هدوء وسلام".





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وتعد هذه اول صورة لـ ايمان العاصي بعد تماثلها الشفاء من فيروس كورونا بعد اصابتها قبل شهر.



