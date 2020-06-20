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فن

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي

السبت 20/يونيو/2020 - 01:05 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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شروق ابراهيم
اطلت الفنانة ايمان العاصي ، على متابعيها بصورة لها على احد شواطيء الساحل الشمالي، من خلال صورة بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت ايمان العاصي بفستان من لون البيج مكشوف من الساق، وعلقت على الصورة :" هدوء وسلام". 

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Peace & quiet☘️

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وتعد هذه اول صورة لـ ايمان العاصي بعد تماثلها الشفاء من فيروس كورونا بعد اصابتها قبل شهر. 

واكدت ايمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها ليلة عيد الفطر وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيجة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.
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