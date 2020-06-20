ضد العنصرية.. اندلاع احتجاجات في باريس للمطالبة بحق مواطن قتلته الشرطة في 2007.. فيديو

اجتاحت المظاهرات ضد العنصرية والاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل الشرطة في جميع أنحاء العالم، واندلعت اليوم السبت بفرنسا، للتنديد بجرائم مقتل المواطنين من اصول افريقية على أيدي ضباط إنفاذ القانون.





وفي باريس حاليا يقيم المتظاهرون مسيرة مخصصة للاحتجاج على مقتل رجل فرنسي من أصل سنغالي، يبلغ من العمر 25 عامًا، يدعى لامين ديينج، توفي في قبضة الشرطة عام 2007.





وبحسب صحيفة لو فيجارو، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن باريس ستدفع 145 ألف يورو لأقارب لامين ديينج من أجل تسوية أي ملاحقة قضائية في هذه القضية.





واشتعلت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد لليوم السادس على التوالي، في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أضرمت النيران وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقال المئات.

وفرضت 40 مدينة على الأقل حظر التجول ولكن تم خرقه في معظمها، واستدعيت قوات الحرس الوطني في 26 ولاية على الأقل وواشنطن العاصمة.



