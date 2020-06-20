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تعليم

محافظ الفيوم يتابع تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

السبت 20/يونيو/2020 - 06:28 م
أعمال التعقيم والنظافة
أعمال التعقيم والنظافة ورفع الاشغالات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، بمراجعة جاهزية لجان الثانوية العامة والأزهرية، للتأكد من الإنتهاء من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والمراكز بالمرور اليوم على محيط لجان الثانوية العامة والأزهرية بكل مركز وتكثيف أعمال تطهير وتعقيم الطرق المؤدية للجان مع رفع الإشغالات بالاضافة الى تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس.


وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجهاز التنفيذي بمجالس المدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قاموا اليوم بعدد من حملات التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان ومحيطها بكل مركز، وإزالة كافة الاشغالات والباعة الجائلين بالشوارع المحيطة بالمدارس، بالإضافة الى رفع تراكمات القمامة من الشوارع المؤدية للجان.

وأشار محافظ الفيوم الى التنسيق الكامل بين مديرتي التربية والتعليم والصحة وفرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، لنقل أي حالة مرضية من لجان الامتحانات الى المكان المخصص للكشف على الطلاب والطالبات بمستشفى الفيوم الجامعي.
محافظ الفيوم يتابع تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
محافظ الفيوم يتابع تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
محافظ الفيوم يتابع تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
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