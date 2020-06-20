AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

طوابير على صيدلية الإسعاف لشراء المستلزمات الطبية.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت _ محمد هانى
شهدت منطقة وسط البلد ، اليوم السبت , ازدحامًا شديدًا من قبل المواطنين على صيدلية الاسعاف لشراء المستلزمات الطبية , متجاهلين قرارات وزارة الصحة من الحفاظ على التباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع . 

كانت الأجهزة الأمنية بدأت في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية فى الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

اقرا ايضا :

وأعلن رئيس الوزراء الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة هي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العام كانت الأجهزة الأمنية بدأت منذ أمس في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية فى الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

للعودة إلى منازلهم قبل بدء الحظر.. تزاحم شديد بين المواطنين في ميدان عبد المنعم رياض.. فيديو

زحام على مكاتب بريد رمسيس فى أول يوم لصرف المعاشات

زحام على بنك مصر لصرف المعاشات

زحام شديد علي ماكينات الصرف الآلي في القناطر الخيرية.. فيديو

شاهد.. زحام شديد من المواطنين أمام مكتب تموين فيصل

ترشيحاتنا

مبلغ مالي أو صفقة تبادلية.. المقاولون العرب يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر

صوفينار تتألق بإطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

السيسي: القوات المسلحة قادرة على حماية أرض ومقدرات الوطن أمام جميع التحديات ..فيديو

ببنطلون جينز.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها بـ إطلالة شبابية

لينين الرملى وجودة عبد الخالق وأحمد مرسي.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز النيل

في التوقيت الصحيح.. خالد عكاشة: حديث الرئيس السيسي تناول حزمة متكاملة من الرسائل عن الأزمة الليبية

AdvertisementS

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. الصحة: كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب..الدفع بـ 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين اللجان

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ محبى السوشي.. نصائح هامة يجب اتباعها عند تحضيره فى المنزل

بـ الأحمر القصير.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن رشاقتها

نجاح جديد .. علاج Verzenio لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان