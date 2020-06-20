طوابير على صيدلية الإسعاف لشراء المستلزمات الطبية.. فيديو





كانت الأجهزة الأمنية بدأت في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية فى الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن رئيس الوزراء الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة هي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العام كانت الأجهزة الأمنية بدأت منذ أمس في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية فى الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





شهدت منطقة وسط البلد ، اليوم السبت , ازدحامًا شديدًا من قبل المواطنين على صيدلية الاسعاف لشراء المستلزمات الطبية , متجاهلين قرارات وزارة الصحة من الحفاظ على التباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .