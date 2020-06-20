AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 6.8 مليون مشاهدة.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 08:32 م
اليسا - هنغنى كمان
اليسا - هنغنى كمان وكمان
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 6 ملايين و868 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.

وتقول كلمات أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا : «لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة  .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى». 

«هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان». 

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية «قهوة الماضي»، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنغنى كمان وكمان لـ إليسا تتخطى الـ 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

هنغنى كمان وكمان لـ إليسا يحقق 3 ملايين مشاهد

"هنغني كمان وكمان" تحتل رقم 30 على تطبيق Deezer العالمي

هنغنى كمان وكمان لـ إليسا تحصد 3.7 مليون مشاهدة.. فيديو

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 3.9 مليون مشاهدة.. فيديو

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 4.3 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تغيير ملامحها.. أجرأ 10 فساتين تبرز جمال حلا شيحة .. شاهد

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

رواد مواقع التواصل يتداولون صورة نادرة لـ رشدى اباظة ووالدته.. شاهد

الغباري: زيارة السيسي للمنطقة الغربية العسكرية ذات دلالات قوية

إحنا داخلين في الجد.. أحمد موسى: مطلوب دعم الأشقاء لموقف مصر ورئيسها في الأزمة الليبية

مصر مش هتقف تتفرج.. أكاديمية ناصر: السيسي وجه رسائل ردع واضحة لمن يهدد مصالحنا

AdvertisementS

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

أحمد موسى: مليشيا السراج وأردوغان لن يستطيعوا الاقتراب من سرت والجفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. حبيبة أحمد فلوكس في أحدث جلسة تصوير

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان أسود.. أحلام تبرز رشاقتها بإطلالة جديدة .. شاهد