كيف أبطّل أشتاق له.. إليسا توجه رسالة لوالدها الراحل

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على الاحتفال بذكرى ميلاد الأب، الموافق غدا الأحد 21 يونيو، عبر حسابها على موقع التدوين "تويتر".





وكتبت إليسا رسالة مؤثرة عن والدها الراحل، "علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني اتعلق بأرضي... "علمني ما خاف وواجه قدري"... بس ما علمني كيف بطّل إشتقله... كل عيد وأنت بخير".





يذكر أن أحدث أعمال إليسا أغنية «قهوة الماضي» كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.





وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي 2020 أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".



