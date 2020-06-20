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برلمان

مارجريت عازر: كلمة الرئيس السيسي أمام قواتنا المسلحة تسطر بأحرف من نور

السبت 20/يونيو/2020 - 11:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريده محمد
أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي " هامة للغاية " وتسطر بأحرف من نور في التاريخ، وحملت مجموعة من الرسائل الهامة للداخل والخارج بأن مصر وأمنها خط أحمر وذلك خلال تفقده للاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة فى المنطقة الغربية العسكرية، فى "سيدى برانى" بمحافظة مرسى مطروح.


وأشادت النائبة مارجريت عازر بالرسائل التي جاءت في كلمة الرئيس السيسى والتي من بينها بأن أمن واستقرار مصر مرتبط بأمن واستقرار دول الجوار ، وأن جيش مصر قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودنا وأمننا القومى.  

وفى هذا السياق ثمنت وكيل  لجنة حقوق الانسان بالنواب الدور البطولي الذى تقوم به أسود القوات المسلحة حماة البوابة الغربية في فرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري مشيدة بجهود القوات المسلحة وقدرتها علي تنفيذ أى مهام لحماية وتأمين البلاد من كافة التهديدات.

ووجهت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تحية أعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح  السيسى وللقوات المسلحة المصرية وشعب  مصر العظيم.
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