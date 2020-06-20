أبو العينين: وزير الطيران وضع خريطة السياحة الجديدة بعد كورونا.. فيديو

وجَّه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى وزير الطيران الطيار محمد منار عنبه.





وقال محمد أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بدأ في وضع خريطة السياحة الجديدة والأفكار والرؤى من أجل تسهيل رحلة السائح في مصر".





وأكمل محمد أبو العينين: "نسعى إلى تقديم باقة إلى السائح من أجل جذب المزيد من السائحين".





كما وجّه "أبو العينين" التحية والتقدير إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مضيفًا: "هذا الرجل يحل أزمة أي فرد ويلبي طلبات أي فرد يرغب في دفع حركة الاستثمار في مصر ومحافظة جنوب سيناء".



