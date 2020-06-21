وضعت النقاط فوق الحروف.. سمير فرج: رسائل السيسي مباشرة لكل المشككين

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا تعليقًا على رسائل السيسي فيما يخص الملف الليبي التي بثها للعالم في خطاب اليوم إن أبناء القوات المسلحة وكل الشعب المصري كان سعيدًا برسائل الرئيس السيسي اليوم مشيرا إلى أن الفترة الماضية أعطت مساحة للمشككين حول استعداد مصر للتعامل مع الملف الليبي وجاهزيتها والكثيرين دخلوا في نوبة من التشكيك وتساءلوا هو الجيش المصري فين ؟ وهنسيب ليبيا كده ؟.





وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلًا: " خطاب الرئيس اليوم وضع النقط على الحروف ولأول مرة كانت الرسائل واضحة ومباشرة للجميع أن أمن ليبيا هو أمن مصر وأن مصر لن تسمح بوجود إرهابيين على حدودها وكانت رسالته أكثر وضوحًا عندما حدد وعرف هذه الحدود وهي " سرت والجفرة ".





وحول إختيار سيدي براني لبث هذه الرسائل قال فرج: " سيدي براني هي قيادة المنطقة العسكرية الغربية وهي المنطق، التي تتضمن القوات المسؤولة عن حماية الحدود مع ليبيا كما هو الحال بالنسبة للجيش الثاني والثالث في سينا مشيرًا إلى أن حدود مصر مع ليبيا تبلغ 1200 كليوا متر وهي أكبر حدود بين ليبياوجيرانها.





وأوضح أن سيدي براني تبعد نحو 100 كيلو متر عن الحدودالليبيةة. ة