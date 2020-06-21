AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وضعت النقاط فوق الحروف.. سمير فرج: رسائل السيسي مباشرة لكل المشككين

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:22 ص
الجيش المصري
الجيش المصري
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون  المعنوية سابقًا  تعليقًا على رسائل السيسي  فيما يخص  الملف الليبي التي بثها للعالم في خطاب اليوم إن أبناء القوات المسلحة وكل الشعب المصري كان سعيدًا برسائل الرئيس السيسي اليوم مشيرا إلى أن الفترة الماضية   أعطت مساحة للمشككين حول استعداد مصر للتعامل  مع الملف الليبي وجاهزيتها والكثيرين دخلوا في نوبة من التشكيك وتساءلوا هو الجيش المصري فين ؟ وهنسيب ليبيا كده ؟.

 وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلًا: " خطاب الرئيس اليوم وضع النقط على الحروف ولأول مرة كانت الرسائل واضحة ومباشرة للجميع أن أمن ليبيا هو أمن مصر وأن مصر لن تسمح بوجود إرهابيين  على حدودها وكانت رسالته أكثر وضوحًا عندما حدد وعرف هذه الحدود وهي " سرت والجفرة ".

وحول إختيار  سيدي براني  لبث هذه الرسائل قال فرج: " سيدي براني  هي قيادة المنطقة العسكرية الغربية وهي المنطق،  التي  تتضمن  القوات المسؤولة عن حماية الحدود مع ليبيا كما هو الحال بالنسبة للجيش الثاني والثالث في سينا  مشيرًا إلى أن حدود مصر مع ليبيا تبلغ 1200 كليوا متر وهي أكبر حدود  بين ليبياوجيرانها. 

وأوضح أن سيدي  براني  تبعد نحو 100 كيلو متر عن الحدودالليبيةة. ة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: الشعب الليبي يتعرض لعدوان يشنه بعض المرتزقة لتحقيق أهداف توسعية على حساب سيادة الدول

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

سرت والجفرة.. أحمد موسى: مصر وضعت خطا أحمر لمن يعنيه الأمر في ليبيا .. فيديو

سرت والجفرة خط أحمر .. أحمد موسى: السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لمليشيات ومرتزقة ليبيا

رسائل لمن يهمه الأمر .. أحمد موسى: مصر لن تتهاون فى حماية أمنها القومي .. فيديو

أحمد موسى: مليشيا السراج وأردوغان لن يستطيعوا الاقتراب من سرت والجفرة

ترشيحاتنا

إعارة بنية البيع .. الأهلي يوافق على رحيل ناصر ماهر إلى الدوري البرتغالي

مباحث النت هترد عليك .. سليمان عيد يقدم بلاغا ضد أحد متابعيه على إنستجرام

زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الأحد

المصريون في نيويورك ونيوجيرسي‎: ندعم القيادة السياسية لاتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور