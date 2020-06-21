وزير السياحة: فتح شواطئ وحمامات سباحة الفنادق الحاصلة على التصاريح بضوابط.. فيديو

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتلقى طلبات من المطاعم الراغبة في العودة، مشيرا إلى أنه تم إرسال ضوابط لأصحاب المطاعم منذ 10 أيام.









وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن نخشى من سلوك البعض في المطاعم ولكن ضوابط التشغيل تنص على التشغيل بنسبة 50 %" والحفاظ على التباعد الإجتماعي".









وأكمل خالد العناني:" شواطئ وحمامات سباحة الفنادق التي معها التراخيص مسموح لها العمل بضوابط، والرحلات البحرية لها ضوابط أيضا".









وتابع خالد العناني :" في أول يوليو سنبدأ في فتح شواطئ وحمامات سباحة الفنادق التي حصلت على تصاريح ".









وأردف خالد العناني:" وجهت الدعوة لوزراء السياحة الاجانب لزيارة مصر للتعرف على الضوابط الاحترازية في المناطق السياحية".



