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رياضة

تامر النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم الأسبوع المقبل

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:38 ص
مروان محسن
مروان محسن
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عمرو ابوبكر
قال تامر النحاس، وكيل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك جلسة سيعقدها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، خلال 48 ساعة للحديث حول تجديد عقد اللاعب. 

وأكد النحاس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتفقنا على تجديد عقد مروان ولكن لم نتحدث عن كافة التفاصيل. 


وتابع: "الأهلي سيجدد عقد مروان لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالإضافة إلى الموسم المتبقي له في عقده"

وأتم: "لم أبحث عن عروص لرحيل مروان محسن، الطرفان مرحبان بالتجديد. 
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