تامر النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم الأسبوع المقبل

قال تامر النحاس، وكيل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن هناك جلسة سيعقدها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، خلال 48 ساعة للحديث حول تجديد عقد اللاعب.





وأكد النحاس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتفقنا على تجديد عقد مروان ولكن لم نتحدث عن كافة التفاصيل.









وتابع: " الأهلي سيجدد عقد مروان لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالإضافة إلى الموسم المتبقي له في عقده"



