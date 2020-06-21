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توك شو

سير زجاجي بمطار القاهرة .. خطة شاملة لتطوير المطارات المصرية.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:24 ص
وزير الطيران
وزير الطيران
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هاني حسين
قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنه يتم العمل على رفع كفاءة مطار سفنكس لكي يستوعب 900 راكب في الساعة بدلا من 300 وإنشاء قرية بضائع فيه، مضيفا أن مطار سفنكس في موقع متميز بجانب المتحف الكبير".


وتابع محمد منار عنبة في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لدينا مشروع  إنشاء  سير زجاج على أحدث طراز  في مطار القاهرة يأخذ الراكب من مكان ركن السيارات وحتى صالة المطار، وسيتم تسليمه آخر العام".


ولفت محمد منار إلى أن هناك مشروع إنشاء قرية بضائع عالمية في  مطار القاهرة الدولي.


وتابع محمد منار أنه جار تحديث مطار برج العرب ليستوعب 4 ملايين راكب في السنة، وإنشاء محطات رادارية في المطارات على أحدث طراز.


واختتم محمد منار أن مطار النزهة بالإسكندرية متواجد في منطقة سكانية واصبح صعب الاستخدام في الناحية الملاحية.
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